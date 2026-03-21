Patlamalar sonucu hasar gören Rus tankeri haftalardır mürettebatsız olarak Akdeniz’de sürükleniyor. AB liderleri, tehlikeli yük taşıyan geminin ciddi çevresel risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

İtalya Sivil Koruma Ajansı cuma günü yaptığı açıklamada, iki haftadır Akdeniz'de sürüklenen ve bir dizi patlamada hasar gören Rus tankerin Libya'nın arama ve kurtarma bölgesine girdiğini ve ülke kıyılarına doğru ilerlediğini bildirdi.

Ajans, geminin artık Libya'nın yetki alanına girdiğini, dolayısıyla yapılacak her türlü müdahalenin Libya makamlarının sorumluluğunda olacağını belirtti. İtalya, talep edilmesi halinde yardım teklifinde bulundu.

'Arctic Metagaz' adlı gaz tankeri, Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımları delerek petrol taşıyan ve yaptırıma tabi tutulan Rusya'nın 'gölge filosu'nun bir parçası.

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan tanker, bu ayın başlarında Malta sularına yakın bir bölgede, deniz insansız hava aracı (İHA) ile yapıldığı tahmin edilen bir saldırıda hasar gördü. Rusya, geminin Ukrayna'ya ait deniz İHA'ları ile vurulduğunu ileri sürüyor. Kiev, bu iddialar hakkında henüz yorum yapmadı.

277 metre uzunluğundaki dev tanker, 3 Mart'taki patlamaların ardından kontrolden çıktı ve 30 mürettebat gemiyi terk etmek zorunda kaldı. Gemide bulunan herkes kurtuldu ancak hasarlı tanker şu anda mürettebatsız şekilde sürükleniyor.

Gemiyi yakından izleyen İtalyan ajansı, şu an için başlıca riskin olası bir gaz sızıntısı olduğunu, ancak şu ana kadar herhangi bir sızıntı tespit edilmediğini bildirdi.

Sivil Koruma sözcüsü Pierfrancesco Demilito, Roma'da düzenlediği basın toplantısında, “Hâkim güney yönlü rüzgârlar ve deniz akıntıları dikkate alındığında ve bunların değişmediği varsayıldığında, geminin Libya kıyılarına ulaşmasının aşağı yukarı dört, beş ya da altı gün sürebileceğini” söyledi.

Demilito'ya göre bir diğer endişe de mürettebatsız tankerin olası bir açık deniz petrol platformuyla çarpışması. Ancak sözcü, bölgede şu anda böyle bir platform bulunmadığı için bu riskin daha düşük olduğunu vurguladı.

Demilito, gemide yakıt olarak yaklaşık 450 metrik ton ağır fuel oil ve 250 ton dizel bulunduğunun tahmin edildiğini, ayrıca bir kısmı dağılmış olabilecek “belirsiz” miktarda LNG taşıdığını belirtti.

İtalya, İspanya, Malta, Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderleri, çarşamba günü Avrupa Komisyonu'na ortak bir mektup göndererek geminin büyük bir ekolojik felaket için ‘yakın ve ciddi bir risk’ oluşturabileceği uyarısında bulundu ve AB sivil koruma mekanizmasının devreye sokulmasını talep etti.

Mektupta beş lider, uluslararası standartların dışında faaliyet gösteren gemilerin yarattığı daha geniş risklere dikkat çekerek, bunların Akdeniz genelinde deniz güvenliği ve çevre için tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.