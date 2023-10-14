ABD'nin İsrail'den Gazze'ye kara harekatını ertelemesini istediği belirtildi ABD'nin İsrail'den Gazze'ye kara harekatını ertelemesini istediği belirtildi

Akdeniz'de, saat 11.00'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'deki depremin derinliği 7,22 kilometre olarak ölçüldü.