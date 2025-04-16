Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Alashia Terracotta Sanat Topluluğu’nun organizasyonuyla düzenlenen 10’uncu Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu, 10-15 Nisan tarihleri arasında yapıldı.

Küratörlüğünü Ayhatun Ateşin’in, proje sorumluluğunu ise Vedia Okutan Gaydeler’in üstlendiği sempozyumda arkeolojik sunumlar, deneysel çalışmalar ve arkaik dönem eserlerinden ilham alan sanatçı yorumları yer aldı. Etkinliğe toplam 12 sanatçı katıldı.

Etkinliğe katılan sanatçılar Kaan Canduran, Fahimeh Haydari, Kevin Safari, Evrim Ergün, Eser Keçeci Malyalı, Raif Dimililer, Soner Pilge, Kadir Sevim, Mert Kılınç, Sinem Akın Kılınç, Vedia Okutan Gaydeler ve Ayhatun Ateşin olarak açıklandı.

Sempozyum çerçevesinde 12 Nisan’da “Arkaik Yansımalar Sergisi" ve 13 Nisan’da Akdeniz Açık Hava Müzesi’nde “Yerinde Heykel Fırınlama Şöleni” yapıldı.

2014 yılında Akdeniz köyünde başlayan ve “Tarih Yeniden Canlanıyor” ile “Alashia Yeniden Doğuyor” sloganlarıyla sürdürülen sempozyum dizisinin bu yılki ayağında da kültürel mirasın korunmasına dair farkındalık vurgusu yapıldı. Çocuklara yönelik düzenlenen atölye çalışmalarıyla genç kuşaklara kültürel miras bilinci aktarıldı.

LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser konuşmasında, Akdeniz Açık Hava Müzesi çevresini tarihsel bir merkez haline getirmeye devam edeceklerini belirtti. Ataser, sempozyumun bölge turizmi ve kültürel yaşamına katkı sunduğunu kaydetti.

Ayhatun Ateşin ise geçmişle bağ kurarak geleceği inşa etmenin önemine değinerek, kültürel mirasın korunmasında sanatın rolüne dikkat çekti.

Sempozyumda üretilen eserlerin Akdeniz Açık Hava Müzesi’ne eklenerek müzenin sanatsal çeşitliliğini artıracağı ve çağdaş sanatla kültürel mirası bir araya getiren bir bütünlük oluşturacağı belirtildi.

“Arkaik Yansımalar II” başlıklı sergi, 19-20 Nisan tarihlerinde Akdeniz Ayrelli Festivali kapsamında ziyaret edilebilecek.