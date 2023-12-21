Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında "Kıbrıs Türk Mücadele Tarihinde 21 Aralık” paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, panelin açılış konuşmasını AKÜN Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Öz yaparken, konuşmacı olarak panele Dr. Hasan Topal, Dr. Çağın Zort ve Araştırmacı -Yazar İsmail Bozkurt katıldı.

Topal konuşmasında “Akritas Planı” süreci ile ilgili detaylı bilgiler verirken, Zort ise konuşmasında 21 Aralık olaylarının ve Kıbrıs Türk milli mücadele tarihinin edebiyata yansımalarına örnekler verdi, İsmail Bozkurt da 1963 öncesi ve sonrasında Kıbrıs Türklerinin milli mücadelesi sürecinde yaşadıkları ile ilgili tecrübelerini aktardı.

Panel, plaket töreni ile sona erdi.