Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin 2024-2025 Akademik Yılı açılış töreni, Lefkoşa Grand Pasha Otel'de gerçekleştirildi. Törene akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Verilen bilgiye göre, törenin açılış konuşmasını Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Teoman İsmail Kesercioğlu yaptı. Kesercioğlu, üniversitenin akademik başarılarını ve gelecek hedeflerini katılımcılarla paylaştı.

Açılış konuşmasının ardından, Marmara Üniversitesi ESKAR Müdürü ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Danışmanı Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu ilk dersi verdi.

Tören, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkan Vekili Ahmet Erbaş'ın konuşması ile devam etti.

Konuşmasında eğitim ve gençlik üzerine vurgular yapan Erbaş, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin önemine değindi.

Tören, Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nde 10 yılını dolduran akademisyen ve personele plaket takdimi ve ardından düzenlenen kokteyl ile sona erdi.