Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) 2023-2024 Akademik Yıl açılış töreni yapıldı.

Törene, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Mütevelli Başkan Vekili Ahmet Erbaş, Rektör Prof. Dr. Teoman İsmail, YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Ali Ünyayar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Mütevelli Başkan Vekili Ahmet Erbaş törende yaptığı konuşmada, öğrencilere başarılar diledi.

"Hedeflerimize ancak bilimin ve teknolojinin tüm dallarında en ileri seviyeye ulaşmak için çalışan, ama aynı zamanda inancının, tarihinin ve kültürünün temel bilgilerine vakıf nesillerle ulaşabiliriz" diyen Erbaş, 7 farklı ülkeden öğretim üyelerinin en iyi eğitimi vermek için üniversitede olduğunu kaydetti. Erbaş, "Tüm akademik ve idari personeline yeni akademik yılın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.