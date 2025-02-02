18.01.2025 tarihinde, Akçiçek’te faaliyet gösteren bir taş ocağı içerisinde, kullanımındaki kamyonun kayaya çarpıp devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralanan kamyon sürücüsü MD Ali AKBAR (E-39), tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31.01.2025 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Editör: Mehmet Mehmet