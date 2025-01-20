(Kamalı Haber)- Akçiçek köyünde meydana gelen iş kazasının ardından tutuklanan Sert-Kaya Taş Kırma Tesisleri Ltd şirketi direktörü Mustafa Kemal Sergen ile şantiye şefi Hasan Çürük bugün sabah Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 18 Ocak 2025 tarihinde saat 10.50 sıralarında Akçiçek’te, Sert-Kaya Taş Kırma Tesisleri Ltd. şirketine ait şantiye alanı içerisinde işçi olarak çalışmakta olan MD Ali AKBAR’ın sürüş ehliyeti olmamasına rağmen kaya kamyonunu kullanmasına müsaade ettiklerini söyledi. Polis, Akbar’ın şantiye içerisinde kamyon ile dönüş yapacağı sırada toprak yolun solunda bulunan kayaya çarparak direksiyon hakimiyetini kaybedip, toprak yol içerisinde sağ yanına devrilerek ağır yaralandığını belirtti. Polis, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Akbar’ın yapılan muayenesinde beyin kanaması, karaciğer, dalak yırtığı ve boyunda kırık teşhisi ile tedavi altına alındığını, hayatı tehlikesi bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, Akbar’ın 1 Haziran 2024 tarihinden beri söz konusu şirkette çalışma izinsiz çalıştığını belirlediklerini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, Akbar’ın durumunun kritik olduğunu ve suçun nevinin değişebileceğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mustafa Kemal Sergen’in avukatı, şirketin çalışma izni yenilenmesi için başvuruda bulunduğunu, Akbar’ın kan tahlili yaptığını ancak devletin işleyişinin yavaş olmasından dolayı çalışma izninin çıkmadığını söyledi. Savunma, 2 güne itiraz etmezken, Sergen’in doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti. Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlıların 2’er gün daha poliste tutuklu kalmasına ve Mustafa Kemal Sergen’in doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.