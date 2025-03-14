Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kıbrıs sorununun çözümünün bölgenin istikrarı için çok önemli olduğunu vurguladı.

Akansoy, “Kıbrıs sorununda çözüm yönünde adım atılması, istikrarsızlığın olduğu bölgede ve dünyada büyük önem taşır. BM’nin de bir başarı öyküsüne ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Asım Akansoy BRT’de Aziz Karaaziz’in programına katılarak soruları yanıtladı, gayrı resmi toplantı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

-Cenevre’deki toplantı…

Cenevre’de geçen hafta yaptıkları çalışma toplantılarıyla ilgili bilgiler de veren Akansoy, kuzeyden dört, güneyden dört siyasi partinin birlikte gittiği bir organizasyona katıldıklarını anlattı.

Kıbrıs Diyalog Forumu'na üye partilerin söz konusu çalışmaya katıldığını vurgulayan Akansoy, “Müzakereci olarak da Özdil Nami ile Mavroyannis katıldı. Konfederasyondan federasyona evrilme süreci dahil her detay çalışmada ele alındı” dedi.

Her ülkenin kendine göre koşullarının olduğuna vurgu yapan Akansoy, kendine özgü demokratik bir model olan İsviçre modelinin, doğrudan katılımcılığı ve paylaşımı esas aldığını belirtti.

İsviçre modeli hakkında bilgiler veren Akansoy, bu modelde temel sloganın ve düşüncenin “birliktelik ve dayanışma” olduğuna işaret etti.

-“BM’nin bir başarı öyküsüne ihtiyacı vardır”

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek 5+1 gayri resmi toplantıyla ilgili de konuşan Akansoy, BM Genel Sekreteri'nin gündeminin belli olduğuna dikkat çekti.

Akansoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sayın Tatar'ın Ankara ziyareti var. Kamuoyuna yönelik yapılan açıklamalardan çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. BM Sekreteryası, Kıbrıs sorununda belli adımlar atmak istiyor. Ancak bir müzakere sürecinin başlayacağını söylemek aşırı iyimserlik olur.”

Akansoy, toplantıda taraflar arasında ilişkilerin kopmamasının beklenebileceğini ve başlayacak sürecin devamının öngörülebileceğini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın AB tam üyeliğiyle ilgili güçlü irade beyan etmesi ve AB'nin de mevcut şartlarda Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu belirtmesi dikkat çekici açıklamalardır. Bu, belli bir uzlaşı zemininin oluşmaya başladığına işaret ediyor. Kıbrıs’ta kurulacak yeni yapı, BM Güvenlik Konseyi kararlarının çerçevesinde olacak. Birlikteliği ve tek çatıyı gözeten iki devletliliğin federal sistemde içinde kurgulanabilecek bir yapı olduğu ve varılan mutabakatlarda da esasen bu şekilde olduğu görülmelidir” dedi.

- Kıbrıslı Türklerin, uluslararası hukuka entegre olacak şekilde hak ve çıkarları çok önemli

Kıbrıslı Türklerin, uluslararası hukuka entegre olacak şekilde hak ve çıkarlarının çok önemli olduğuna işaret eden Akansoy, “Bunun yolu BM Güvenlik Konseyi kararlarından geçmektedir. Bu yolda yürüyerek, dünyanın değişen koşullarına hızlı adapte olmamız gerekmektedir” diye konuştu.

“Günün sonunda herhangi bir tarafın diğeri üzerinde tahakküm kuramayacağı, azınlık konumunda olmayacağı bir modelden bahsediyoruz” ifadelerini kullanan Akansoy, Kıbrıslı Türkler ve Rumların eşit haklara sahip olacağını belirtti.

Asım Akansoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Federal Kıbrıs’ta halihazırda toplumların kendilerini yönettikleri iki devlet yapısı olacaktır. Öz yönetim çerçevesinde iki ayrı devlet kendi toplumlarını yönetirken, belli yetkiler Federal hükümette kalacak. BM zemini dışında bir çözüm modelinin mümkün olmadığı açıktır. Bizim için siyasi eşitlik pazarlık konusu olamaz ve BMGK kararlarında belirtildiği gibi pazarlık dışı bir unsur olarak kabul edilmelidir.”

Asım Akansoy, Kıbrıs sorununun çözümünün pek çok noktada adım atılabilmesinin imkanını sağlayacağına inanç belirterek, “Kıbrıs sorununda çözüm yönünde adım atılması, istikrarsızlığın olduğu bölgede ve dünyada büyük önem taşır. BM’nin de bir başarı öyküsüne ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır” dedi.