“CTP diyalog kurar, kaçmaz… Sayın Erdoğan Meclis’e gelecekse, CTP de orada bulunacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP’nin erken seçime hazır olduğunu kaydederek, “Ülkeyi yönetmekten aciz bu yönetimden kurtulmalıyız” açıklamasında bulundu.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Akansoy Kıbrıs Postası Web TV’de gündemi değerlendirdi.

-“Her şeyi darmadağın eden bir yaklaşım…”

Kıbrıs konusunda da açıklamada bulunan Akansoy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın değerli bir siyasetçi olduğunu ve ocak ayından itibaren temaslarını ciddiyetle sürdürdüğünü kaydetti.

Holguin’in dengeleri gözettiğini ve süreci de iyi yönettiğini söyleyen Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı da eleştirerek,

uzlaşmadan uzak olduğunu savundu. Akansoy, “Sayın Tatar’ın yaklaşımı, BM sistemine yönelik her şeyi darmadağın eden bir yaklaşımdır” dedi.

Tatar’ın yeni bir müzakere sürecini savunduğuna işaret eden Akansoy, “Bugüne kadar konuşulan her şey bir tarafa çekilsin istiyor. İki devlet istiyor ve masaya oturmuyor. Söz konusu düşünce, Kıbrıslı Türkler üzerindeki ambargoyu kaldırmaz. Bu yaklaşım fayda sağlamaz.” şeklinde devam etti.

-“Haklarımızı masada talep etmeliyiz”

Ortada bir kaos olduğunu savunarak, mülkiyet konusuna da değinen Akansoy, Rum tarafının, var olan problemi kendi lehine kullanmak için konunun üzerine gideceğini söyledi. Türk tarafının bu konuda ne yaptığını soran Akansoy, “Sayın Tatar’ın kontrollü bir gerilim politikası uygulayacağını düşünüyorum. Kontrollü gerilime devam edecekler” diye konuştu.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, uluslararası hukukun nereye kadar zorlanabileceğini de sorarak, bedelin bu adada yaşayan insanların ödediğini söyledi.

Asım Akansoy, “Derdimiz, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunacağı adımlar atılması ve dünyadan daha da izole olmamasıdır” dedi. Kıbrıslı Türklerin dünyada özne olabilmesinin önemine işaret eden Akansoy, şu an uygulanan siyasetle Kıbrıs Türk halkının sözünün dünyada geçerli olmadığını savundu.

Hak ve çıkarların masada savunulabileceğini belirten Akansoy, şöyle devam etti:

"Müzakere zemini BM zemini olmalıdır. BMGK kararlarından çıkmamamız gerekiyor. Biz, siyasi eşitliği ön koşul koyan bir partiyiz. Ortaya koyduğumuz argümanlar çok güçlü argümanlardır.”

Kıbrıs Türk halkını uluslararası alanın dışına itenin, bizzat Tatar olduğunu savunan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Uluslararası hukuk esastır ve bunun esas olduğunu herkesin bilme zorunluluğu vardır” dedi.

-“CTP hiçbir zaman diyalogdan kaçmaz"

Şu an Kıbrıs’ta belirsiz bir durum olduğunu savunan Akansoy, söz konusu belirsizliğin, Kıbrıslı Türklere “hayrı” olmadığını dile getirdi.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, belirsiz ortamın, istikrarsızlık ürettiğini savunarak “Bunun sonucunda çocuklarımız yarınını göremez” dedi.

CTP olarak hiçbir zaman diyalogdan kaçmadıklarını kaydeden Akansoy, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Ankara temaslarına değinerek, söz konusu temasları olumlu olarak niteledi.

-“Sayın Erdoğan Meclis’e gelecekse, CTP de orada bulunacak”

“CTP diyalog kurar, kaçmaz” diyen Akansoy, ilkeler doğrultusunda diyaloğun önemine işaret etti. Asım Akansoy, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan Meclis’e gelecekse, CTP de orada bulunacak. Siyasette alanlar önemlidir. Asla diyalogdan kaçma durumumuz olmaz” diye konuştu.

Bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini söyleyen Akansoy, “Erken seçime gitmeliyiz. Bu ülkeyi yönetmekten aciz yönetimden kurtulmalıyız. Erken seçime hazırız” dedi.