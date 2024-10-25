Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP’nin ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu söyledi.

Akansoy, Kanal T’de Nazar Erişkin’in “Güne Dair” programında "Meclis’e darbe yapıldığını" ifade etti ve toplumun tüm yurtsever kesimleriyle birlikte yürümeye hazır olduklarına işaret etti.

"Halk yeni bir yönetim istiyor ve bize güveniyor. Toplumun tüm demokrat, yurtsever kesimleriyle adil, demokratik, liyakate dayalı sürdürülebilir bir düzeni oluşturmaya hazırız. Bu yüzden birlikte yürüyelim, birlikte yönetelim dedik" diye konuşan Akansoy, CTP’nin ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu vurguladı.

-“CTP kaos çıkarma derdinde değil”

Akansoy, "CTP’nin kaos çıkarma gibi bir derdi yok. Problemin özü UBP’nin kendi içinde" diyerek Meclis'te yaşanan kaosun sorumlusunun hükümet olduğunu belirtti.

"29 vekile sahip bir hükümet, 26’yı bulamıyor. Çift mühürlü oy pusulaları ortada. UBP’nin parti bütünlüğü ortadan kalktı, bölünmüş durumda" diyerek UBP içinde ciddi sorunlar yaşandığını vurguladı. Akansoy, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel'in parti bütünlüğünü sağlayamadığını ve bunun ülkeye zarar verdiğini de söyledi.

“İdarenin elinde üç hukuk görüşü var. Her üçü de seçimlerin geçersiz olduğunu, Meclis Başkanlık Divanı'nın toplanıp hukuki temelde yeniden karar alması gerektiğini ifade ediyor. Üç Meclis hukukçusunun demokratik ve sosyal hukuk devleti, Anayasa ve diğer mevzuat kapsamında ortaya koyduğu görüşleri kimsenin göz ardı etme hakkı yoktur.” diyen Akansoy, konunun yargıya taşınabileceğini ancak çözümün öncelikle Divan'da olduğunu dile getirdi. Akansoy, Ziya Öztürkler'in kendi imzası ile “Beni Başkan ilan edin” diye yazı yazmasının ise siyasi ahlâka da teamüllere de aykırı olduğunu söyledi.

-“Kaosu yaratan hükümettir”

"Kaosa kim oynuyor? Kaosa oynayan bizzat hükümettir" diyen Akansoy, hükümetin ülkeyi bu krizle yönetemeyeceğine dikkat çekti.

Asım Akansoy, erken seçim çağrısı yaparak CTP’nin sine-i millete dönme gibi bir tartışmasının, gündeminin olmadığını belirtti ve "Siyasi kararımız budur, böyle bir konu gündemimizde yok" dedi.

"Güvensizlik önergesi konusunda problemimiz yok, ama bunu doğru zamanda vermek istiyoruz" diyerek stratejik bir muhalefet yaklaşımı sergilediklerini ifade eden Akansoy, ekonomik sıkıntılara da değinerek, halkın huzursuz olduğunu ve hayatın bu şekilde devam etmesini istemediğini belirtti.

"Ekonomide daralma var, hayatımız zorlaşıyor, ilerde daha büyük dayatmalarla karşı karşıya kalacağız" diyen Akansoy, gelir adaletsizliğinin arttığını, orta sınıfın neredeyse kalmadığını söyledi.

-“CTP ülkeyi yönetmeye hazırdır”

"Güvensizlik önergesi ile ilgili talep varsa günü gelince CTP gereğini yapar" diyen Akansoy, "Meclis’e darbe yapıldı ve CTP mücadele veriyor. Bu sadece CTP’nin değil, tüm demokratların, tüm yurtseverlerin meselesidir" diyerek, CTP’nin halkın beklentilerini karşılama konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

-“Erhürman birinci sırada”

Kamuoyu yoklamalarına da değinen Akansoy, "CTP şu anda yüzde 35 bandında ve Cumhurbaşkanlığı araştırmalarında Tufan Erhürman birinci sırada" dedi.

Akansoy, "Halk bize yönetim sorumluluğu veriyor ve güveniyor. Toplumun tüm demokrat, yurtsever kesimleriyle adil bir düzeni yeniden oluşturmaya hazırız. Bu yüzden birlikte yürüyelim, birlikte yönetelim dedik" diyerek, CTP’nin ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.