KKTC’deki eski Kıbrıslı Rum taşınmazlarının sözde yasadışı kullanımına müdahil olduğu iddiasıyla 2005 yılında Güney Kıbrıs tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarıldığından geçen yılın son günliernde İtalya’da tutuklanan Avukat Akan Kürşat’ın kendi isteğiyle Güney Kıbrıs’a iade edilmeyi kabul ettiği iddia edildi.

Politis gazetesi haberi “İtirazını Geri Çekti ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne İade Edilmeyi Kabul Etti – Akan Kürşat Kıbrıs’a Getiriliyor ve İşgal Bölgelerindeki Kıbrıs Rum Topraklarını Suiistimalle Suçlanıyor – Kıbrıs Türk Avukattan Tutum Değişikliği – Akan Yargılanma İçin Kıbrıs’a İade Ediliyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş verdi.

Haberde, KKTC’deki eski Kıbrıs Rum taşınmazlarının “yasadışı” şekilde kullanımına karıştığı gerekçesiyle İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın Güney Kıbrıs’a iade edileceği iddia edildi.

Gazete, ilgili gelişmenin 2 Şubat Cuma günü yaşandığını ve Kürşat’ın avukatı aracılığıyla İtalyan makamlara yaptığı başvuruyla, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne iade edilmeme” talebinin yürürlüğe konmamasını istediğini yazdı.

Kürşat’ın iade edilmeme talebinin bugün (6 Şubat) İtalya’da yapılacak mahkemede ele alınması beklenirken, yaptığı son başvuru sonrasında bugünkü duruşmanın olmayacağını vurgulayan gazete, sürecin, İtalyan makamlarının Rum makamlarla, iade sürecinin gerçekleştirilmesi yönünde müzakere şeklinde devam edeceğini aktardı.

Kürşat’ın neden fikir değiştirdiğinin ve Güney Kıbrıs’a iade edilmeyi neden kabul ettiğinin şu an için bilinmediğini öne süren gazete, Kürşat’ın iadesinin ise önümüzdeki günlerde yapılmasının beklendiğini vurguladı.

Rum polisinin, Kürşat’ın iadeyi kabul etmesinin akabindeki 10 günlük zaman zarfında İtalya’ya gitmesi ve Kürşat’ı Güney Kıbrıs’a getirmesi gerektiğini vurgulayan gazete, bu takvim çerçevesinde iadeyi kabul eden Kürşat’ın en geç 11 Şubat’ta adaya getirilmiş olması gerektiğini yazdı.

Gazete, Rum Polisi Basın Subayı Hristos Andreu ise konuya ilişkin açıklamasında, Kürşat’ın iadeyi kabul ettiğini 2 Şubat Cuma günü öğrendiklerini ve Kürşat’ın 10 gün içerisinde Kıbrıs’a getirilmesi gerektiğini söylediğini yazdı.

Andreu ayrıca, Kürşat’ın Güney Kıbrıs’a getirilmesinin akabinde AB tutuklama emri çerçevesinde tutuklanacağını ve aynı davada suçlu bulunan bir diğer şahıs olan İngiliz Gary Robb’a yöneltilen aynı suçlamalar temelinde sorgulanacağını ifade etti.

Haberde ayrıca, hakkında tutukluluk emri bulunan Kürşat'ın 2014 yılında “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportunu nasıl aldığının açığa kavuşmasının beklendiği vurgulandı.

Gazete, Kürşat’ın suçlandığı davada aranan diğer iki Kıbrıslı Türk’ün isimlerinin Tuncel Tahir Soykan ve Kutsal Tokatlıoğlu olduklarını da hatırlatırken, yine aynı davada ismi geçen ve İngiltere’de tutuklandıktan sonra Güney Kıbrıs’a iade edilen İngiliz Gary Robb’un 2011 yılında Lefkoşa Rum Mahkemesi'nde 10 ay cezaya çarptırıldığını belirtti.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “İtalyanlar ve İngilizler Sırtımıza Bir Kabus Yüklediler – Kıbrıs Rum Taşınmazlarını Suiistimal Etmekten Aranan Akan Kürşat Kendi İsteğiyle Kıbrıs’a İade Ediliyor – Kıbrıslı Türk Avukatın İtalya’da Tutuklanması Kıbrıs Makamlarını Çıkmaza Soktu” başlıkları altında okuyucusuna yansıtırken, Kürşat hakkında 2005 yılında çıkarılan ilk tutuklama emrinin üzerinden 19 yıl geçtikten sonra, davanın mahkemeye taşınabilmesi için yeterli emare ve şehadetin olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Gazete, Kürşat hakkında 2005’te Rum polisi tarafından, 2007’de ise AB tutuklama emri şeklinde tutuklama emirleri çıkarılmış olmasına karşın Güney Kıbrıs’a sık sık gidip geldiğinin ve resmi belgelerini yenilediğinin ortaya çıktığını hatırlatırken, Kürşat’ın İtalya’da göz altına alınmasında en büyük etkenin ise, KKTC’de ev almak isterken dolandırılan İngiliz vatandaşlarının eylem ve baskıları olduğunu savundu.

Konuya ilişkin haber Fileleftheros'ta “Kıbrıslı Türk Avukat Kıbrıs’a İade Ediliyor”. Haravgi'de ise “Kıbrıslı Türk Avukat Kürşat İtalya’dan Kıbrıs’a İade Ediliyor – Kendisi De İadeye Onay Verdi” başlığıyla yer aldı.