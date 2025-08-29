Güney Kıbrıs’ın “Natura 2000” koruma alanı statüsünde bulunan “Akama” bölgesinde, koruma altındaki “Tokeftra” sahiline yakın bir konumda, yüksek ses ve ışık sistemleri kullanılarak yapılan izinsiz etkinliğin tepki çektiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, “Akama” bölgesinde bulunan bir mekanda, 23 Ağustos tarihinde, yüksek ses ve ışık sistemleri kullanılarak bir etkinlik gerçekleştirildiğini, etkinliğin “Chelonia mydas” ve “Caretta caretta” cinsi kaplumbağaların üreme alanı olan “Takoftera” plajına yakın olmasından ötürü AKEL ve bazı çevre kuruluşlarının tepkisini çektiğini yazdı.

Habere göre AKEL’den yapılan açıklamada, ilgili makamların SİT alanı olan “Akama’yı” korumakta yetersiz kaldığı ve gerekli tüzükleri çıkarmadığı ifade edildi.

Gazete bir diğer haberinde ise, “Kıbrıs Çevre Federasyonları Örgütü’nün” (OPAK) konuya ilişkin açıklamasında, çevre kanunlarına uyulmamasının “Natura 2000” bölgelerinin korunabilmesi vizyonunu zayıflattığını yazdı.

OPAK’ın açıklamasında, etkinliğin yasal izin süreçleri yerine getirilmeden düzenlenmesinin "ciddi ihlaller" doğurduğu da belirtildi.

Rum Balıkçılık ve Deniz Araştırmaları Dairesi Müdürü Marina Argiru ise konuya ilişkin açıklamasında, etkinlik sırasında koruma alanındaki plaja inilmemesi için emniyet şeritleri çekilerek gerekli önlemlerin alındığını, sahildeki kaplumbağa yuvalarına herhangi bir zararın gelmediğini ve mevcut yasalar çerçevesinde her türkü önlemin alındığını belirtti.