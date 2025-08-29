Amerikalı uzmanların hazırladığı rapora göre Limasol’daki büyük yangın söndürülmeden atılan iki izmaritten çıktı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, 23 Temmuz'daki yangının çıkış sebebini tespit etmek için adaya gelen Amerika Birleşik Devletleri Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) uzmanların hazırladığı rapor dün kamuoyuyla paylaşıldı.

Habere göre, ABD’li uzmanlar izmaritleri ileri tetkik için yetkili makamlara teslim etti, izmaritler üzerinde DNA testi yapılarak bu izmaritleri kimin attığı tespit edilmeye çalışılacak.

Rapora göre saat 13.26’da başlayan yangın, 17 dakika içinde 1,5 hektarlık, 29 dakika sonra da 2 hektarlık alana yayıldı ve yangın bölgenin topografik yapısı nedeniyle tüm yönlere doğru kolaylıkla yayıldı.

Yangının çıktığı saatlerde 9 bofor şiddetine kadar esen şiddetli rüzgar, yangının dakikada 60-63 metre ilerlemesini sağlarken, hava sıcaklığının 39 derece civarında olması, nem oranının yüzde 19’luk düşük bir seviyede olması ve kuru otların fazla oluşu yangının büyümesindeki en önemli etkenler.

ABD’li uzmanlar, yangını “kaza” olarak sınıflandırdı.