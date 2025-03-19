AIESEC Doğu Akdeniz, her yıl düzenlediği "AIESEC Doğu Akdeniz Eğitim ve Motivasyon Yerel Konferansı"nı bu yıl 15-16 Mart tarihlerinde İskele'de gerçekleştirdi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen etkinliğe AIESEC Türkiye Gençlik Taraflı Pazarlama Direktörü Baran Ensarioğlu da katıldı.

AIESEC Doğu Akdeniz Başkanı Belemir Aydın, kongrenin amacına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni üyelerimizin AIESEC kültürünü öğrenmesini, birbirleriyle kaynaşmasını ve sorumlu oldukları alanlarda kendilerini geliştirmesini amaçladık. Aynı zamanda, davet ettiğimiz konuşmacılarla katılımcıların bakış açılarını genişletmeyi, teknik beceri eğitimleri sunarak gelişimlerine katkıda bulunmayı ve yıl boyunca gerçekleştireceğimiz hedeflere en iyi şekilde hazırlanmalarını hedefledik." ifadelerini kullandı.

(GÖZ/ŞEB)Fotoğraflı