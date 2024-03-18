Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi yayınları kapsamında 2006 yılında basılan son kitabın ardından ilk kez Ahmet An’ın “Kıbrıs’ta Türkçe Basılmış Kitaplar Listesi (1878-2022)” isimli kitabı Kültür Dairesi tarafından yayımlandı.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve Ahmet An’ın sunuş yazılarıyla okuyucuya sunulan kitap, “Kırmızı Kitaplar” olarak bilinen ve 1986 yılında başlatılan Kültür Dairesi yayınlarının 52’nci sayısı oldu.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu konu hakkında yaptığı açıklamada, “Kırmızı Kitaplar” olarak bilinen Kültür Dairesi yayınlarını 2006 yılından sonra yeniden canlandırdıklarını ve bunu Ahmet An’ın “Kıbrıs’ta Türkçe Basılmış Kitaplar Listesi (1878-2022)” isimli kitabı ile yaptıklarını bildirdi.

Kitabın, 1878-2022 yılları arasında ülkemizde yayınlanan kitapların bibliyografik bilgilerini, konuya göre ayırarak vermekte olduğuna dikkat çeken Zaimağaoğlu, kitabın, ülkede yayınlanan kitaplar hakkında veri vermesi bağlamında, kütüphanecilik ve yayıncılık politikalarının geliştirilmesi ve ulusal kaynakça denetimi sağlanması açısından önem arz ettiğinin altını çizdi.

Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi yayınlarını yeniden hayata geçirerek “Kıbrıs’ta Türkçe Basılmış Kitaplar Listesi”ne bir kitap daha eklemiş olmaktan memnuniyet duyduklarının altını çizerek Ahmet An’a ve kitabın hazırlanmasına emeği geçen Kültür Dairesi personeline teşekkür etti.

Zaimağaoğlu, araştırmacıların ve okurların Ahmet An’ın Kıbrıs’ta Türkçe Basılmış Kitaplar Listesi (1878-2022) isimli kitabına, Kültür Dairesi’nden ve Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm kütüphanelerden ulaşabileceğini vurguladı. Zaimağaoğlu, kısıtlı sayıda basılan kitabın, Kültür Dairesi’nden talep edilmesi halinde uzman araştırmacılara ücretsiz olarak verileceğini de bildirdi.