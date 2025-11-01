İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konulduğunu açıkladı.

Gazeteci Murat Ağırel, yaptığı açıklamada, bu sürece ilişkin “Tebrik ederim” ifadelerini kullanırken, yayımlanan “Kirli Çark” adlı kitabında Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk hakkında 242–260. sayfalar arasında, toplam 16 sayfa boyunca detaylı bilgiler bulunduğunu hatırlattı.

Ağırel, Ozan Özerk'in, daha önce Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City futbol takımına sponsor olan Jeton Wallet uygulamasının ortaklarından biri olduğunu belirtti. Ortaklıktan ayrılmasının ardından İngiltere’ye gitti ve İngiltere-Malta-Litvanya hattında yeniden yapılanma sürecine girdiğini söyledi.

Özerk’in Litvanya’da EM Bank isimli bir bankası bulunuyor ve bankanın sorumlusu olarak Ekmel Çilingir’in adı geçtiğini belirten Ağırel, "Türkiye’de ise İngiltere merkezli şirketleri aracılığıyla faaliyet gösteriyor. Ayrıca, Türkiye’de para karşılığı PR haberleri yaptırdığı biliniyor." dedi.