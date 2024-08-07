Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehri 6-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen IAU 32. Genel Kuruluna ev sahipliği yapıyor.

Cape Town Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 82 ülkeden 2 binden fazla bilim insanı ve araştırmacıyı bir araya getiriyor.

Etkinlik, astronomi alanında en son gelişmelerin değerlendirileceği 200'den fazla oturumdan oluşuyor.

Oturumlarda, James Webb Uzay Teleskobu'nun getirdiği yenilikler, yeni gezegenlerin keşfi için yenilikçi teknikler, ışık kirliliğiyle mücadele ve küresel kalkınmayı yönlendirmede astronominin rolü gibi konular ele alınacak.

Bu yılki genel kurul, IAU'nun 105 yıllık tarihinde ilk kez Afrika'da toplanıyor olmasıyla da öne çıkıyor.

Astronomi alanında en önemli bilimsel toplantı niteliği taşıyan IAU Genel Kurulu, 2. Dünya Savaşı dönemi hariç 1919'dan beri her 3 yılda bir düzenleniyor.