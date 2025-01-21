Aydınköy’de, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, B.B'nin (E-19) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasına göre, B.B’nin yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen H.K’nin (E-18) Bostancı’da kaldığı evde yapılan aramada, uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 2 bin TL nakit para bulunarak, emare alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İskele ve Günyeli’de gümrüksüz mal tasarruf eden 2 şahıs tutuklandı

İskele’de dün bir siteye ait araç park yerinde, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından U.T’nin (E-22) kullanımındaki araçta yapılan aramada, ülkeye ithali yasak 18 elektronik sigara ile 14 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.E.D’nin (E-30) Gönyeli’de kaldığı evde yapılan aramada ise, ülkeye ithali yasak 258 elektronik sigara, 343 elektronik sigara likidi ve 171 elektronik sigara filtresi bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı tasarrufu...

Kanlıköy’de, dün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından, B.A.B’nin (E-30) kaldığı evde yapılan aramada bir hava tabancası, tabancaya ait şarjör ile toplam 1305 hava tabancası mermisi bulunarak, emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.