Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir grup genç, evlilik için talep edilen ‘başlık parası’ geleneğine tepki göstererek eylem yaptı. Bu durum, Kemal Sunal'ın oynadığı 'Kibar Feyzo' filmini akıllara getirdi. Ahmet Yüksel (22), “Ben aslen Şanlıurfalıyım ama burada doğup büyüdüm. Burada benim gibi evlenmek isteyip de evlenemeyen nice gençler var. Şu an 600-700 bin TL para istiyorlar. Bazılarına göre bu rakam 1 milyonu geçiyor. Biz araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz. Bu insanlık değil. 50 yıl önceki Kibar Feyzo’ya mı dönelim” dedi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Şanlıurfalıların yoğunlukta yaşadığı 19 Mayıs, Koza ve Anadolu mahallelerindeki gençler, evlenmeleri için talep edilen başlık parası geleneğine tepki göstererek eylem yaptı. Bu geleneğin artık kalkması gerektiğini söyleyen gençler, açtıkları dövizlerle, başrolünü Kemal Sunal’ın oynadığı Kibar Feyzo filmini hatırlattı.

"KİBAR FEYZ0, 50 YIL ÖNCE BU DURUMU ANLATTI"

Evlenmek istediklerini ancak kendilerinden yüksek miktarlarda ‘başlık parası’ talep edildiğini söyleyen yaklaşık 20 genç, mahallede bir araya gelerek duruma tepki gösterdi. ‘Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı’, ‘700 bin TL’den başlayan fiyatlarla başlık parası’, ‘Mal değiliz satılalım’, ‘Başlık parası kalkacak’ yazılı dövizler taşıyan gençler, sevdikleriyle evlenemediklerini öne sürdü.

"BİZ ARABA ALMIYORUZ, TİCARET YAPMIYORUZ"

Evlenmek istediğini ancak başlık parası istendiği için evlenemediğini ifade eden 22 yaşındaki Ahmet Yüksel şu ifadeleri kullandı:

“Ben aslen Şanlıurfalıyım ama burada doğup büyüdüm. Burada benim gibi evlenmek isteyip de evlenemeyen nice gençler var. Gençlerin sesi olmak istiyorum. Şu an 600-700 bin TL para istiyorlar. Bazılarına göre bu rakam 1 milyonu geçiyor.

"Biz araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz. Evlilik Müslümanın işidir. Biz kötü yoldan, haram yoldan kaçınıyoruz. Bu insanlık değil. 50 yıl önceki Kibar Feyzo’ya mı dönelim."

"500 BİN İLE 1 MİLYON TL ARASI PARA İSTENİYOR"

Evlenirken ailesinin yüklü bir miktar başlık parası ödediğini ileri süren 18 yaşındaki Hamza Yüksel de şöyle konuştu:

“Bizim Şanlıurfa’nın bir kesiminde başlık parası, süt parası geleneği var. Evlenmek isteyen gençlerden 500 bin ile 1 milyon TL arası para isteniyor.