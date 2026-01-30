‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) rapor düzenlendi.

Raporda Şahin’in haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Bu nedenle Şahin’e ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına re’sen el koyuldu.

Şahin’e ait global şirketlerde bulunan 460 milyon avro ( 23 milyar 869 milyon 96 bin 400 lira) değerindeki kripto varlıkları da donduruldu.

Şahin’in Türkiye’ye iadesi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.