Şampiyon Melekler anısına düzenlenecek “Adalet İçin Koşuyoruz” temalı maraton yarın Gazimağusa’da koşulacak.

Salamis Yolundaki “Cortado Espressolab” önünden saat 16.00’da “Festival” nitelikli etkinlik düzenlenecek. Maraton koşuları, sabah saat 07.00’de 42 kilometre koşusu ile başlayacak.

Koşular 42, 10, 6, 3 ve 1 kilometre olmak üzere 5 kategoride düzenlenecek.

Maratonun en özel koşusu “Şampiyon Melekler” adı verilen 3 kilometre koşusu olacak. Bu koşuda derecelendirme olmayacak. Tüm halk bu etaba katılım için maratona davet edildi.

Maraton, Dünya Atletizm Organizasyonu tarafından da resmi olarak onaylanırken, dereceye girenlere toplam 500 bin TL para ödülü dağıtılacak. Maratona başvurular famagustamarathon.com adresinden de yapılacak.