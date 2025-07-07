Meteorolojiye göre, hafta boyunca hava sıcaklığı 38- 41 dereceye dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 8 – 14 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.
Hava, hafta boyunca genellikle açık ve az bulutlu olacak. Çarşamba, perşembe ve cuma sabah saatleri yer yer sis görülecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde genellikle 38 – 41, sahillerde 33 – 36 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.