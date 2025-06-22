22.06.2025 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Değirmenlik’de sakin diyaliz hastası Baba ORAZOV (E-46), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.