Ödül başvuruları 24 Mart’a kadar devam edecek

Lefkoşa, 15 Mart 23 (TAK): Ulusal ve uluslararası kurumsal firma ve operatörler, oteller, acenteler, turizm ve etkinlik sektörü profesyonellerinin ağırlanacağı "ACE of MICE" organizasyonu, 8-9 Nisan’da Girne'de Elexus Hotel & Convention’da gerçekleşecek.

Yapılan açıklamaya göre, sektörünün “en iyilerinin” 26 ayrı kategoride ödüllendirileceği etkinlik için ödül başvuruları 24 Mart’a kadar alınacak.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Türk Hava Yolları, Elexus Hotel & Convention, Cyprus Royal Turizm ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı destekleriyle gerçekleyecek etkinlik hakkında basın toplantısı düzenlendi. Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakan Müsteşarı Serhan Aktunç, Elexus Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Baturalp Bozkurt, Cyprus Royal Kurucu Ortağı Rauf Denktaş ve Dream Project CEO’su Volkan Ataman’ın yer aldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunuldu.

Müsteşar Serhan Aktunç basın toplantısında yatığı açıklamada şunları dile getirdi; “Bizim 2019’da cari açığımızın yüzde 60’ını kaplıyordu turizm. 960 milyon dolar net turizm gelirimiz vardı. Bu turizm gelirlerinin turizm için kullanılması gerekiyor. Her zaman bu sektörün desteklenmesi gerek. Biraz araştırma yaptım MICE sektörü ile ilgili. En önemli nokra benim için, bizim ülkemizde 650-700 dolar turistin bıraktığı paradır kişi başı. MICE turizm için gelen insanlar bunun yaklaşık 3-4 katını bırakıyorlar ülkeye. O yüzden çok değerli bir turizm çeşitliliği. Hep söyleriz, turizmin çeşitlendirilmesi gerekir, sürdürülebilir olması gerekir. Özellikle düşük sezonda olan bir organizasyon. O yüzden esnaf açısından çok değerli. Turizm Bakanlığı olarak da bu sektörü, bu organizasyonu destekliyoruz.”

Toplantıda açıklamalarda bulunan Cyprus Royal Kurucu Ortağı Rauf Denktaş ise “Böylesine büyük bir organizasyonun KKTC’de olması tabi ki bizleri de çok mutlu ediyor. Hem ülkemizin turizm geleceği açısından hem sağlayacağı ekonomik katkı açısından çok önemli bir organizasyon” dedi.

Organizasyonun mekân sponsorluğunu üstlenen Elexus Hotel’in Yönetim Kurulu Üyesi Baturalp Bozkurt da “ACE of MICE kendi alanında Türkiye’nin en saygı gören ödül törenlerinden biridir. Bunun Kıbrıs’ta yapılması hem ada için hem de buradaki bu sektörde fayda sağlayan insanlar için gerçekten çok önemli. Buraya gelecek insanlar bu sektörün duayenleri. Bütün otelcilerimizi, bütün acentelerimizi burada görmeyi çok isteriz” açıklamasında bulundu.

Dream Project CEO’su Volkan Ataman şunları dile getirdi: “Bu yıl 11’incisi olacak organizasyonumuzda, etkinlikler düzenleyen ulusal ve uluslararası kurumsal şirketlerin satın alma heyetleri ile B2B network toplantılar ve interaktif kaynaşma programları yapılacak. Katılımcı otel, acente, turizm ve etkinlik sektörü profesyonellerinin, ulusal ve uluslararası kurumsal şirketlerle 2 gün boyunca özel toplantılar yapacağı etkinlikte, yeni iş bağlantıları oluşurken aynı zamanda KKTC’nin kongre, toplantı ve etkinlik destinasyonu olarak ön plana çıkmasına katkı sağlanacak. Bu bağlamda bu önemli organizasyona tüm KKTC turizm ve etkinlik sektörünün katılımını bekliyoruz.”

Corporate Awards Ödül Töreni’nde sektörünün en iyilerinin 26 ayrı kategoride ödüllendirileceğini dile getiren Ataman, ödül başvurularının 24 Mart tarihine kadar devam edeceğini belirtti.

(DOĞ/ÖK)