Acarkan Kıbrıs Türk toplumunun var oluş mücadelesinde ön saflarda yer almıştı

3 Ocak 1994- 4 Ekim 1996 tarihleri arasında Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı yapan Ayhan Halit Acarkan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

1935 yılında Limasol’da doğan Acarkan Kıbrıs Türk toplumunun var oluş mücadelesinde ön saflarda yer almış, Türk Mukavemet Teşkilatı'nda görev üstlenmişti.

Meclis Başkanlığı yanında, belediye başkanı, Türk Cemaat Meclisi Üyesi ve milletvekili olarak Kıbrıs Türk halkına hizmet veren Acarkan, 1975 yılında oluşturulan Kurucu Meclis'te de görev yapmıştı.

Ulusal Birlik Partisi kurucu üyelerinden olan Acarkan'ın Cumhuriyet Meclisi sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

"İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1958 yılında mezun olmasının ardından Kıbrıs’a

dönerek Limasol’da özel kliniğinde çalışmaya başladı.

1963-1970 yılları arasında, Limasol Türk Belediyesi Başkanlığı yaptı.

5 Temmuz 1970 seçimlerinde Limasol bölgesinden, Türk Cemaat Meclisi Üyeliği’ne

seçildi. Meclis’in Seçme Komitesi ile Sosyal İşler Komitesi üyeliklerinde bulundu.

1975 yılında oluşturulan Kurucu Mecliste de görev aldı ve bu görevi 3 Temmuz 1976

tarihine kadar sürdürdü.

6 Mayıs 1990 tarihli genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nden Girne milletvekili

seçildi. Ekim 1993 tarihinde istifası sebebiyle milletvekilliği sona ermiştir. 12

Aralık 1993 tarihinde yapılan erken genel seçimleri kazanan sayın Acarkan’ın

millet vekilliği 18 Aralık 1998 tarihinde sona ermiştir.

İngilizce ve Rumca bilen Acarkan, evli olup iki çocuk babasıdır."