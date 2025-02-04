ABD'nin California eyaletinde meclis, "federal hükümetle mücadele ve göçmenlerin korunması" için yaklaşık 50 milyon dolarlık bütçeye onay verdi.

Demokratların çoğunlukta olduğu California Eyalet Meclisi'nde, "ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarıyla mücadele ve göçmenlere ilişkin" bütçe oylaması yapıldı.

Oylama sonucunda, "federal hükümetle yasal mücadele" için eyalet Başsavcılığına yaklaşık 25 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, sınır dışı edilme ihtimaliyle karşı karşıya olan göçmenleri "savunmak" için de yasal gruplara yaklaşık 25 milyon dolar bütçe verilmesi kabul edildi.

Meclis Başkanı Robert Rivas oylama öncesi yaptığı konuşmada, Trump yönetimini "kontrolden çıkmış" olarak tanımlayarak, "Başkan Donald Trump'a güvenmiyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu kararın şimdiki adresi ise California Valisi Gavin Newsom olacak.