Warner, Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "dini ayrımcılık ve nefretle beslenen aşırılığın" ABD'de yükselişe geçtiğini ifade etti.

Trump yönetiminin söylemlerinin, Müslüman ve Arap karşıtlığını beslediğini savunan Warner, bu toplulukların "federal yönetimin politikaları nedeniyle karşı karşıya kaldığı ayrımcılığı" kınadı.

Warner, ABD Kongresi'ndeki bazı söylemlere de tepki göstererek, ismini vermediği bir senatörün kısa süre önce İslam'ı "zehirli bir din" ve "Batı değerleriyle temelden bağdaşmayan" bir inanç olarak nitelendirdiğini anımsattı.

Bu tür söylemlere sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Warner, "Hepimizin, özellikle de kamu görevinde bulunanların, bu sessizliği sona erdirme ve Müslüman ile Arap karşıtı nefreti açık ve kararlı şekilde kınama sorumluluğu var." ifadesini kullandı.