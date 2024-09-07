ABD'li Maryland Senatörü Van Hollen, işgal altındaki Batı Şeria'da Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Senatör Van Hollen, açıklamasında, "ABD, Amerikan vatandaşlarının öldürülmesi dahil (İsrail'in) bu eylemlere kayıtsız kalamaz." ifadesini kullandı.

İsrail'deki savaş kabinesinin yasa dışı yerleşimciler konusunu "kaşıdığını" kaydeden Van Hollen, ABD'nin bugüne kadar, İsrail askerlerinin öldürdüğü Amerikan vatandaşlarıyla ilgili somut ve tatmin edici dönüşler almadığını vurguladı.

Van Hollen, "(Joe) Biden yönetimi, (Binyamin) Netanyahu hükümetinin sorumlu tutulmasını sağlamak için daha fazlasını yapmalı ve Amerikan vatandaşlarına zarar veren sorumluların yargılanmasını talep etmek için Amerikan nüfuzunu kullanmalıdır." vurgusunu yaptı.