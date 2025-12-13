Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ev sahipliğinde, Rusya'daki mayın temizleme görevinden dönen Kuzey Koreli askerler törenle karşılandı.

Yonhap'ın haberine göre Kim, ağustos ayında Rusya'nın Kursk bölgesine mayın temizleme çalışmaları amacıyla giden ve ülkelerine dönen askerler için başkent Pyongyang'da tören düzenledi. Törende yaptığı konuşmada Kim, 9 Kuzey Kore askerinin görev esnasında hayatını kaybetmesinden dolayı üzgün olduğunu ve kalan askerlerin güvenli şekilde dönmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Öte yandan KCNA ajansının yayımladığı fotoğraflarda Kim'in yaralı askerlerle ve ölen askerlerin aileleriyle kucaklaştığı görüldü.