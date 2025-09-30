Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşılayarak, AB'nin katkı vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'ın planla ortaya koyduğu "Gazze'deki savaşı sona erdirme taahhüdünü" memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Tüm tarafları bu fırsatı değerlendirmeye davet eden von der Leyen, "AB katkıda bulunmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, şunları kaydetti:

"Gazze halkına acil insani yardım sağlanması ve tüm esirlerin derhal serbest bırakılmasıyla çatışmalar sona ermelidir. İsrail ve Filistin halkının barış ve güvenlik içinde, şiddet ve terörden uzak, yan yana yaşadığı Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa giden tek uygulanabilir yol, iki devletli çözüm olmaya devam etmektedir."

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da "Bu plan, İsrail'e güvenlik sağlayabilir, Filistinlilere meşru özyönetim ve devlet kurma özlemlerine dair gerçek bir bakış açısı sunabilir ve tüm bölgeye umut verebilir." tespitini yaptı.

Metsola, kritik bir an içinde olunduğunu belirterek, fırsatın değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise planın savaşı sona erdirmek için "en iyi fırsatı" sunduğunun altını çizdi.

AB'nin planın başarılı olması için yardım etmeye hazır olduğunu yineleyen Kallas, "İsrail planı imzaladı. Hamas, esirleri derhal serbest bırakılmasıyla başlayarak planı gecikmeden kabul etmelidir." ifadelerine yer verdi.