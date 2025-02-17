Avrupa Birliği (AB), Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Ukrayna konulu olağanüstü zirve öncesinde Avrupa'nın güvenliğinin bir dönüm noktasında olduğu ve bugün başlayacak istişarelerin devamında merkezi bir rol oynamayı hedeflediği mesajını verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine AB ve NATO'nun, bazı Avrupalı liderlerle yapacağı olağanüstü zirve için Paris'e gittiğini bildirdi.

"Avrupa'nın güvenliği bir dönüm noktasında. Evet, konu Ukrayna ile ilgili ama aynı zamanda bizimle de ilgili. 'Aciliyet zihniyeti'ne geçmemiz lazım." diyen von der Leyen, savunma üretimi ve harcamalarının da artırılması gerektiğini vurguladı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise zirveyle ilgili, "Bu, Avrupa'da barış ve güvenliğe bağlı tüm ortakların katılımıyla devam edecek bir sürecin başlangıcıdır. AB ve üye ülkeleri bu süreçte merkezi bir rol oynayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

AB Konseyi kaynaklarından alınan bilgiye göre zirve, Avrupa liderleri arasında Ukrayna'daki durum ve Avrupa'daki güvenlik konuları hakkında istişareler başlatmayı amaçlıyor.

Zirveye von der Leyen ve Costa'nın yanı sıra Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya, İspanya, Hollanda ve Danimarka'nın liderleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katılacak.

- Zirveye giden süreç

ABD'de Donald Trump başkanlığındaki yeni yönetim, önce 12-13 Şubat'ta Brüksel'deki NATO karargahında yapılan Ukrayna Temas Grubu ve Savunma Bakanları toplantıları çerçevesinde; takip eden günlerde de Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, Ukrayna'daki savaş ve Avrupalı müttefiklerin transatlantik savunmaya katkılarına bakışıyla ilgili net mesajlar verdi.

Ukrayna'daki savaşın Trump tarafından, bilhassa Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeler neticesinde sonlandırılması gayretine girileceğini aktaran ABD'li yetkililer, Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması, savaş sona erdikten sonra güvenlik garantilerinin ise AB ülkelerince verilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'li yetkililer ayrıca, NATO'nun Avrupalı müttefiklerinin kıtanın savunması sorumluluğunu üstlenmeleri ve bu alandaki harcamalarını mevcut "gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 1,9'u" seviyesinden yüzde 5'e çıkarmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

ABD'nin Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un "AB'nin Ukrayna barış görüşmelerinin dışında bırakılacağı" yönündeki söylemi, Brüksel için alarm verici nitelikte oldu.

Fransız lider Macron da bu gelişmeler üzerine AB, NATO ve İngiltere'yi Paris'te bir araya getirmek için çağrıda bulunmuştu.