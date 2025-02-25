ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen 242 Venezuelalı düzensiz göçmen daha ülkelerine ulaştı.

Venezuela hava yolu şirketi Conviasa'ya ait uçak, Meksika'dan kalkarak 242 göçmeni başkent Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na getirdi.

Sınır dışı edilen Venezuelalıları havaalanında karşılayan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Vatana Dönüş Planı sayesinde Venezuelalıların ülkelerine döndüğünü belirtti.

Cabello, 500 Venezuelalının daha Meksika'dan ülkeye getirtileceğini ve vatandaşların burada hayatlarına "mutlu" şekilde devam edeceklerini aktardı.

Bazı göçmenlerin ABD'de travmatik deneyimler yaşadığını dile getiren Cabello, sınır dışı edilenler arasındaki çocuklara ise psikolojik destek sağlayacaklarını söyledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ülkelerine dönen göçmenlerin ellerinde Venezuela bayrakları olduğu görüldü.

ABD tarafından en son 22 Şubat'ta hava yoluyla sınır dışı edilen 177 Venezuelalı düzensiz göçmen ülkelerine ulaşmıştı.