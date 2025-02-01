ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında nehre düşen yolcu ve mürettebattan 41'inin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

İtfaiye ve Acil Tıp Hizmetleri Şefi John Donnelly, yaptığı basın toplantısında, arama ekiplerinin Potomac Nehri'nden 41 ceset çıkardığını söyledi.

Donelly, "41 ceset çıkardık ve bu kurbanlardan 28'inin kimliği kesin olarak belirlendi; bu sabah saat 6 itibarıyla, 18 aileye yakınları bildirildi." dedi.

"Tüm cesetleri çıkarmayı umduklarını" belirten Donelly, ekiplerin hala çalıştığını, diğer cesetlere ulaşmak için enkazın sudan çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Toplantıya katılan yetkililer de kaza sonrası havalimanındaki 3 pistten ikisinin kapatıldığını, bunun günlük yaklaşık 800 uçuştan 100'ünün iptal edilmesine yol açtığını belirtti.

Arama çalışmalarının olay yerinde ve saha dışında yaklaşık 800 görevlinin katılımıyla sürdürüldüğü kaydedildi.

- ABD'nin başkentindeki uçak kazası

ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı bir açıklamayla, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir uçakla Black Hawk tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanına kısa mesafede meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın muhtemel sebebine ilişkin, "Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi." demişti.

Kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu ve önlenebilmesi gerektiğini belirten Trump, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı." ifadesini kullanmıştı.