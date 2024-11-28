Tazminatın, ABD'de bir tıbbi uygulama hatası davasında mahkeme tarafından şimdiye kadar belirlenen en yüksek miktar olabileceği bildirildi

ABD'de hastaya "yanlış tedavi" uyguladığı iddia edilen "NuMale" isimli erkek sağlığı kliniğinin, davacıya 412 milyon doları aşkın tazminat ödemesine karar verildi.

New Mexico'da faaliyet gösteren "NuMale"in, 2017'de "yorgunluk" şikayetiyle kliniğe başvuran bir kişiye "yanlış tedavi" uyguladığı iddiasına ilişkin davada jüri kararını açıkladı.

Kliniğin, "hileli ve ihmalkar" davranışlarının zarara sebep olduğunu belirten jürinin kararı doğrultusunda, şirketin davacıya 412 milyon dolardan daha fazla ödeme yapmasına hükmedildi.

Davacının avukatlarından Nick Rowley, şirketin "yaşlıları dolandırarak milyonlar kazanmak için hileli bir plan" kurduğunu savundu.

Avukatlar, yapılacak eklentilerle ödenecek tazminat toplamının ABD'de bir tıbbi uygulama hatası davasında mahkeme tarafından şimdiye kadar belirlenen en yüksek miktar olabileceğini ifade etti.

Söz konusu davacı 2017'de kliniğe "yorgunluk" şikayetiyle kliniğe başvurmuş ve "invaziv erektil disfonksiyon" tedavisi almıştı.