South Morning China Post’un haberine göre emekli emlakçı Franklin Lo Kim-ngai’nin 21 Temmuz 2024 ile 6 Ağustos 2024 arasında süpermarket çalışanlarına kızıp kola ve gazozlara işemiş.

63 yaşındaki adam idrarını karıştırdığı içecekleri ‘Wellcome’ ve ‘ParknShop’ adlı işletmelere yerleştirmiş.

Olay ortaya çıkınca mahkemede yargılanan eski emlakçı, boşandığı ve emekli olduğu için depresyona girdiğini söyledi. Ardından da bir yıldan fazla bir süredir marketlerdeki ürünlerin arasına idrarını karıştırdığı alkolsüz içecekleri koyduğunu itiraf etti.

Mahkeme davayı devam eden polis soruşturması nedeniyle erteledi. Kefalet talebi reddedilen Franklin üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.