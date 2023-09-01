Eski Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Joe Biden’ın 2020 seçimi zaferinin onaylanacağı oturumu engellemek amacıyla Kongre’ye girdiği 6 Ocak saldırısının iki zanlısı 17 ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aşırı sağcı Proud Boys grubunun eski lideri olan Joseph Biggs yargılandığı davada 17 yıl; grubun bir diğer eski lideri olan Zachary Rehl de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Biggs ve Rehl, ABD’de 2020 başkanlık seçimlerinin ardından iktidarın barışçı devrini engellemeye çalışmak amacıyla Kongre’ye yönelik saldırıya öncülük etmekle suçlanıyordu.

Federal savcılar çok sayıda Proud Boys üyesinin 6 Ocak 2021’de Kongre binasına yürümelerine öncülük eden Biggs için 33 yıl; Rehl için de 30 yıl hapis cezası talep etmişti.

Davaya bakan yargıç Timothy Kelly, 6 Ocak Kongre saldırısının ülkede “Amerikalılar’ın sahip olduğu en değerli şeylerden biri olan iktidarın barışçı şekilde devredilmesi geleneğini” sekteye uğrattığını vurguladı. Yargıç Kelly, her iki zanlının 6 Ocak Kongre saldırısından sonra paylaştığı bazı mesajları okudu.

Bu mesajlar arasında Zachary Rehl’in “Herkes silahlı şekilde gelmeli ve ülkeyi hemen geri almalıydı” ifadelerini kullandığı mesajı da vardı.

-Biggs: "Siyasetçiler seçimle ilgili yalanlar yaymaya başladı ve ben de inandım"

Savunma avukatlarıysa Adalet Bakanlığı’nın Kongre’deki kalabalıkta yer alan başka kişilerin şiddet içeren eylemlerinden müvekkillerini haksız şekilde sorumlu tuttuğunu iddia etti.

Biggs duruşmada kalabalıkta yer alan kişilerin etkisinde kaldığını; Rehl 6 Ocak günü Kongre’de olmaktan dolayı pişman olduğunu söyledi, “siyasetçiler seçimle ilgili yalanları yaymaya başladı ve ben de inandım” dedi.

-En uzun hapis cezalarından biri

Proud Boys’un iki eski liderine verilen cezalar 6 Ocak Kongre saldırısı davalarında verilen en uzun ikinci ve üçüncü hapis cezası.

Önümüzdeki hafta Salı günü yapılacak duruşmada Proud Boys’un en üst düzey lideri Enrique Tarrio’nun cezasının belli olması bekleniyor. Savcılar Tarrio için 33 yıl hapis cezası talep ediyor.

Bugüne kadar bin yüzden fazla kişi Kongre saldırısıyla bağlantılı federal suçlarla yargılandı. Bunların 600’den fazlası suçlu bulundu ve ceza aldı.