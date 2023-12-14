Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) iki kişi, aralarında kelkartal ve kayakartallarının da bulunduğu yaklaşık 3 bin 600 kuşu öldürdükleri için yargılanıyor.

Simon Paul ve Travis John Branson’ın, yıllardır kuşları vurdukları, uzuvlarını ve tüylerini de karaborsada sattıkları iddia ediliyor.

İkili kartal avlanmasını yasaklayan ve kartalların korunmasını düzenleyen yasayı ihlal etmek ve kaçakçılık yapmakla suçlanıyor.

Paul ve Branson Ocak ayında hakim karşısına çıkacak.

Yayımlanan iddianamede iki ismin kuşları Montana eyaletinin batısında ve başka yerlerde öldürdüğü ifade edildi.