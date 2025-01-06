Beklenen kış fırtınası yoğun kar yağışı, buzlu koşullar ve hızla düşen sıcaklıkları beraberinde getirmesiyle ülke genelindeki 60 milyon kişiyi etkileyeceği ve günlük yaşamda aksamalara yol açabileceği tahmin ediliyor.

Associated Press’in haberine göre, kar yağışı ve buzlanma Kansas ve Indiana'nın bazı bölgelerinde ana yolları kapladı ve eyaletteki Ulusal Muhafızlar mahsur kalan sürücülere yardım etmek için harekete geçti. Ulusal Hava Durumu Dairesi, kar fırtınası koşullarının rapor edildiği Kansas ve Missouri'den New Jersey'e, yarına kadar sürmesi beklenen kış fırtınası uyarıları yayınlarken, özellikle karayolunun kuzeyinde 20 santimetrenin üzerinde kar bekleniyordu.

New York Eyaleti'deki Catskill bölgesinde aşırı soğuk hava nedeniyle eyaletin en yüksek şelalelerden biri olan Kaaterskill Şelalesi dondu.

-“Kutup Girdabı” etkisi

Yetkililer yaptığı açıklamada, “Bu bölgedeki en yüksek kar yağışı alan yerler için, bu en az on yılın en yoğun kar yağışı olabilir” dedi.

Aşırı soğuk havadan oluşan kutup girdabı genellikle Kuzey Kutbu'nun etrafında sıkışıp kalıyor ve bir topaç gibi dönüyor. Ancak bazen bu döngüden çıkarak ABD, Avrupa veya Asya'ya kadar uzanıyor. Bu durumda çok sayıda insan yüksek dozda soğuğa maruz kalıyor.

Araştırmalar, kutup girdabının esneyip dolaşmasındaki artışta hızla ısınan Kuzey Kutbu'nun da payı olduğunu gösteriyor.

-Fırtına vurduğunda araba kazaları başladı

Kansas, Salina'nın batısında bir itfaiye aracı, birkaç traktör römorku ve binek araç devrildi. Eyalet Otoyol Devriye Polisi Ben Gardner, kamyonların da yan yattığını ve hendeklere girdiğini söyledi.

Botlarının otoyolun asfaltında buz pateni pisti gibi kaydığını gösteren bir video yayınladı.

-Hava ulaşımı da sekteye uğradı

Hava ulaşımı takip platformu FlightAware'e göre, St Louis Lambert Uluslararası Havalimanı'ndan kalkacak ya da buraya iniş yapacak yaklaşık 200 uçuş iptal edildi.

Kansas City Uluslararası Havalimanı dün öğleden sonra buzlanma nedeniyle uçuş operasyonlarını geçici olarak durdurdu. Pistler yeniden açılmadan önce Kansas City Chiefs'i taşıyan bir özel jet de dahil olmak üzere düzinelerce uçuş ertelendi.

-Sıcaklıklar düşse de rekor kırılmadı

Hava tahmincileri, bugünden itibaren ülkenin doğu üçte ikisinin tehlikeli, kemik titreten soğuk ve rüzgâr soğukları yaşayacağını söyledi. Kutup girdabı Kuzey Kutbu'ndan aşağıya doğru uzanırken sıcaklıklar normalin 7 ila 14 santigrat derece altında olabilir.

Chicago'da sıcaklıklar eksi 7 ila 10 santigrat derece ve Minneapolis'te eksi 18 santigrat derecede seyrederken, Kanada sınırındaki International Falls, Minnesota'da eksi 24 santigrat derecenin altına düştü.