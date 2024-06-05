Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze ile ilgili açıkladığı girişime tam destek verdiğini bildirerek, taraflara girişime uyma çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden AB adına yapılan açıklamada "AB, Başkan Biden tarafından sunulan ve Gazze'de kalıcı bir ateşkese, tüm esirlerin serbest bırakılmasına ve Gazze'ye insani yardımın artırılmasına imkan verecek kapsamlı yol haritasına tam destek veriyor." ifadesi yer aldı.

AB'nin her iki tarafa da üç aşamalı öneriyi kabul edip yerine getirme çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB iki devletli çözüme dayalı kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa yönelik siyasi sürecin yeniden canlandırılmasına ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik eşgüdümlü uluslararası çabayı desteklemeye katkıda bulunmaya hazırdır."

Planla ilgili detaylar

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, söz konusu önerisinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Başbakan Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu.

Netanyahu, 3 Haziran'da, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından, "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir takası" ile ilgili önerilere olumlu baktıklarını bildirmişti.