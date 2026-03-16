AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Çin merkezli Integrity Technology Group ve Anxun Information Technology ile İran merkezli Emennet Pasargad adlı şirketlerle birlikte 2 kişinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, Çin merkezli Integrity Technology Group'un AB üyesi ülkeler başta olmak üzere Avrupa ve dünya genelinde cihazlara sızmak ve erişim sağlamak amacıyla kullanılan ürünler sağladığı, şirket desteğiyle 2022-2023 döneminde 6 AB üyesi ülkede 65 binden fazla cihazın hacklendiği kaydedildi.

Çin merkezli Anxun Information Technology'nin ise AB üyesi ülkeler ve üçüncü ülkelerdeki kritik altyapı ve kritik işlevleri hedef alan "hackleme hizmetleri" sunduğu ifade edilen açıklamada, yaptırım listesine alınan iki Çinli kişinin de şirketin kurucu ortakları olduğu ve AB üyesi ülkeleri etkileyen siber saldırılardan sorumlu tutuldukları kaydedildi.

Açıklamada, İran merkezli Emennet Pasargad şirketinin ise Fransa'da bir abone veri tabanına yasa dışı erişim sağladığı ve bu verileri satışa çıkardığı belirtildi. Şirketin ayrıca 2024 Paris Olimpiyat Oyunları sırasında dezenformasyon yaymak amacıyla reklam panolarını ele geçirdiği anımsatılan açıklamada, İsveç'te de bir SMS hizmetini hedef alarak çok sayıda AB vatandaşını etkilediği bildirildi.

Yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların AB'deki varlıkları dondurulurken, AB vatandaşları ve şirketlerinin bu kişi ve kuruluşlara fon veya ekonomik kaynak sağlaması yasaklandı.

Listede yer alan kişilere ayrıca AB ülkelerine giriş veya AB topraklarından transit geçiş yasağı uygulanıyor.

Son kararla birlikte AB'nin siber yaptırım rejimi kapsamında kısıtlama uygulanan kişi sayısı 19'a, kuruluş sayısı ise 7'ye yükseldi.

AB, RUSYA'NIN DEZENFORMASYON FAALİYETLERİNE DESTEK NEDENİYLE 4 KİŞİYE YAPTIRIM UYGULADI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'nın AB ve ortaklarına yönelik hibrit faaliyetleri kapsamında dezenformasyon ve yabancı bilgi manipülasyonuna karıştıkları gerekçesiyle 4 kişi hakkında yeni yaptırım kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, yaptırım listesine Rus Sergey Klyuchenkov, Rus devlet televizyonunda haber sunuculuğu yapan Ernest Mackevicius, İngiliz Graham Phillips ve Fransız medya figürü Adrien Bocquet'nin eklendiği kaydedildi.

Klyuchenkov'un televizyon ve radyo programlarında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını meşrulaştırmaya yönelik propaganda ve dezenformasyon yaydığı aktarılan açıklamada, sivillere yönelik şiddet dahil Ukrayna'da daha fazla saldırı çağrısında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Litvanya doğumlu Rus haber sunucusu Mackevicius'un da Rus devlet televizyonundaki haber programında Ukrayna'ya karşı yürütülen savaş, Ukrayna devleti ve silahlı kuvvetleri hakkında düzenli olarak yanlış anlatılar yaydığı kaydedildi.

Yaptırım listesine alınan diğer isimlerden İngiliz Phillips'in, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını propaganda ve dezenformasyon yoluyla meşrulaştırmaya çalıştığı aktarılan açıklamada, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde çekimler yaptığı ve esir alınan İngiliz savaşçılarla röportajlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Fransız Bocquet'nin ise Rus televizyonlarına verdiği röportajlar, sosyal medya paylaşımları ve Kremlin destekli medya kuruluşlarındaki yazıları aracılığıyla Avrupa'da ve Rusya'da Kremlin propagandasını yaydığı ifade edildi.

Söz konusu kişilerin faaliyetlerinin Rus hükümetinin demokrasi, hukukun üstünlüğü, istikrar ve güvenliği zayıflatan politikalarını desteklediğine dikkati çekilen açıklamada, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri nedeniyle AB yaptırımlarına tabi kişilerin sayısının 69, kuruluşların sayısının ise 17'ye yükseldiğinin altı çizildi.

Açıklamada, yaptırım kapsamındaki kişilerin mal varlıklarının dondurulacağı, AB vatandaşları ve şirketlerin bu kişilere herhangi bir fon veya ekonomik kaynak sağlayamayacağı, söz konusu kişiler için AB ülkelerine giriş ve transit geçiş yasağı uygulanacağı kaydedildi.