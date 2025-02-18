ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen Rubio-Lavrov görüşmesinin sonuçları değerlendirildi.

Açıklamada, Rubio ile Lavrov'un, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine müteakiben bir araya geldiği ve ikili ilişkileri yeniden tesis etme amacıyla iki ülke heyetlerinin masaya oturduğu belirtildi.

"Başkan Trump ölümleri durdurmak istiyor, ABD barış istiyor ve dünyadaki gücünü, ülkeleri bir araya getirmek için kullanıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, şu ana başlıklar konusunda tarafların uzlaştığı kaydedildi:

"- İki ülke diplomatik misyonlarının işleyişini normalleştirmek için gerekli adımları atmak amacıyla ikili ilişkileri ele alacak bir istişare mekanizması kurmak.

- Ukrayna'daki savaşı kalıcı, sürdürülebilir ve tüm taraflarca kabul edilebilir şekilde mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek amacıyla ilgili üst düzey ekipleri atamak.

- Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesinden doğacak ortak jeopolitik çıkarlar ile tarihi ekonomik ve yatırım fırsatları konularında işbirliği zemini hazırlamak."

Açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a da ev sahipliği için teşekkür edildi ve Rusya ile başlatılan bu sürecin devam edeceği vurgulandı.