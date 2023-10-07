ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve ABD'nin terörle mücadele hedefinin ortak olduğunu belirterek, terörün nerede olursa olsun ABD, Türkiye ve müttefiklerin güvenliğini tehdit ettiği mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Blinken arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Blinken'ın, "ABD ve Türkiye'nin terörle mücadele hedefinin ortak" olduğunu belirttiği kaydedildi.

Blinken'ın "Terör tehdidi, Suriye, Irak ya da başka nerede olursa olsun ABD, Türkiye ve müttefiklerimizin güvenliğini tehdit ediyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, Blinken'ın, Türkiye ve ABD'nin koordinasyon içinde ve çatışma ihtimalini azaltarak hareket etmesinin önemine işaret ettiği bildirildi.

Blinken ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Fidan'la konuştuk. Ortak hedefimiz olan terör tehdidini bertaraf etmek için faaliyetlerimizi koordine etmeyi ve çatışma ihtimalini azaltmayı görüştük." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede ise "(Bakan Fidan) Bir müttefik olarak ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken'ın dikkatine getirmiş, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetmiştir." açıklaması yapılmıştı.