Euronews’de yer alan habere göre “rutin çocukluk aşılarının gelişim bozukluğuna yol açtığına” dair gözden düşmüş bir teoriyi savunan ve uzun süredir aşı karşıtı olan Kennedy, bu çalışmanın Eylül ayına kadar tamamlanacağını ve yüzlerce bilim insanını kapsayacağını söyledi.

Kennedy ‘nin planlarını televizyonda yayınlanan bir kabine toplantısı sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile paylaştığı da belirtildi.

Trump, otizm oranlarından aşıların sorumlu olabileceğini öne sürmüştü, ancak onlarca yıldır yapılan araştırmalar ikisi arasında bir bağlantı olmadığı sonucuna varmıştı.

"Bunu yapan yapay bir şey olmalı," ifadelerini kullanan Trump Kennedy'ye, "Eğer bir cevap bulabilirseniz, bir şey almayı, bir şey yemeyi bırakırsınız ya da belki de bu bir iğnedir. Ama buna bir şey sebep oluyor." dedi.

-Otizmin nedenleri konusunda fikir birliği yok

Otizm, beyindeki farklılıklardan kaynaklanan gelişimsel bir engeldir. Dil, öğrenme ve sosyal veya duygusal becerilerde gecikmeleri içerebilen çok çeşitli semptomlarla kendini gösterir.

Çocukluk çağı aşılarının otizme neden olmadığına dair bilimsel bir fikir birliği bulunuyor. ABD'deki Autism Speaks de dahil olmak üzere önde gelen otizm savunuculuk grupları da aynı fikirde.

İkizler üzerinde yapılan çalışmalar da dahil olmak üzere araştırmalar, genlerin büyük bir rol oynadığını göstermektedir. Tek bir çevresel faktör suçlu olarak kabul edilmiyor.

Otizmi araştırmak için yılda 300 milyon dolardan (265 milyon euro) fazla harcama yapan ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, pestisitlere veya hava kirliliğine doğum öncesi maruz kalma, aşırı prematüre veya düşük doğum ağırlığı, bazı anne sağlık sorunları veya ebeveynlerin ileri yaşta gebe kalması gibi bazı olası risk faktörlerini listeliyor.

Kennedy, çalışmasının nasıl farklı olacağı ya da hangi araştırmacıların yer alacağı konusunda hiçbir ayrıntı vermedi.

Amerika Otizm Derneği (ASA) sözcüsü Kristyn Roth, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, ABD'nin önde gelen otizm kuruluşlarının araştırmayla ilgili tartışmalara dahil edilmediğini söyledi.

Roth, birçok kişinin otizme neyin neden olduğunu belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduğunu, ancak Kennedy'nin yaklaşımının alarm verdiğini söyledi.

Roth, "Geriye doğru gittiğimiz ve çürütülmüş teorileri değerlendirdiğimiz konusunda derin bir endişe var," dedi.