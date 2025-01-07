ABD seçim yasalarına göre başkan yardımcısı, ülkenin 50 eyaletinin her birinden gelen sonuçların sayımına başkanlık etmekten sorumlu.

Oturumda ilk aşamada 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde her eyaletten gelen resmi seçim sonuçları okundu.

Kongre'nin Trump'ın zaferini onaylamasının ardından 20 Ocak'taki yemin töreninin önü açılmış oldu.

Kamala Harris oturumdaki rolünü görüntülü olarak paylaştığı bir mesajda, "iktidarın barışçı devrini sağlamak için kutsal bir yükümlülük" olarak tanımladı.

Harris, "Gördüğümüz gibi demokrasimiz kırılgan olabiliyor. En çok el üstünde tutulan ilkelerimizi savunmak hepimize düşüyor" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump karşısında 5 Kasım'daki seçimlerde yenilgiyi kabul etmişti. Trump seçimde belirleyici olan yedi çekişmeli eyalette seçimi kazanmıştı.

Seçim sürecinde uzun zamandır formalite olarak uygulanan bu prosedür, dört yıl önce, 6 Ocak 2021 tarihinde, Trump destekçilerinin Kongre Binası'nı basarak yaklaşık 140 polis memurunu yaralaması, binayı tahrip etmesi ve Kongre üyelerinin güvenliğini tehdit etmesiyle kaosa dönüşmüştü.