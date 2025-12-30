ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından Danimarka'ya askeri teçhizat satışına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakanlığın Danimarka hükümetine, yaklaşık 1,8 milyar dolar değerindeki, dolaylı ateş koruma yeteneğine sahip, çoklu görevlerde kullanılabilecek deniz devriye ve keşif uçağı P-8A ve ilgili ekipmanların satışını onaylayan bir karar aldığı ifade edildi.

Kararla ilgili bildirimin Kongre'ye iletildiği belirtilerek, söz konusu satışın "NATO üyesi olan Danimarka'nın güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını" destekleyeceği vurgulandı.

Açıklamada, satışın NATO operasyonlarına katılabilecek bir güç sağlayarak Danimarka'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini artıracağının altı çizilirken, bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Öte yandan Bakanlık açıklamasında, ana yüklenicinin Boeing şirketi olacağı belirtildi.