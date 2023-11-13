ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesinde Gazze'deki "sivillerin korunması ihtiyacı ve bölgeye insani yardımların akışını artırma" konularını ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Biden ve Katar Emiri Şeyh Temim, yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze'deki durumu ele aldı.

Bölgedeki "masum sivillerin korunması ihtiyacını ve acil ihtiyaç duyulan insani yardımların Gazze'ye akışının artırılması" konularının konuşulduğu görüşmede Biden, Körfez İş birliği Konseyinin bölgeye "desteğine" duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Biden, Katar Emiri Şeyh Temim'in, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabalarını takdir etti ve iki lider, esirlerin "vakit kaybetmeden serbest bırakılması" konusunda mutabık kaldı.

Başkan Biden'ın, İsraillilerin ve Filistinlilerin "yan yana, eşit istikrar ve onurlu bir şekilde yaşayabileceği bir Filistin devleti" vizyonunu dile getirdiği görüşmede, iki lider, Ortadoğu'nun "daha huzurlu, güvenli, refah içinde ve istikrarlı olması vizyonuna ilişkin çabalarına devam edeceklerini" ifade etti.