Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı tatar, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin helikopter kazasında vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, İran halkıyla dayanışmalarını ifade etti.

Tatar, “Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına, İran hükümeti ve halkına başsağlığı diler, bu zor zamanda en içten taziyelerimizi sunarım" ifadelerini kullandı.

- Helikopter kazası

İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katılmıştı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirmiş, sabaha dek süren arama-kurtarma çalışmaları sonunda kazada kurtulan olmadığı açıklanmıştı.

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney’in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in devralacağını açıkladı.

İran Anayasası'na göre yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adayların arasından halk tarafından seçiliyor.