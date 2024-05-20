BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Ferhan Haq, BM’nin insani yardımın Gazze’ye ulaşmasını sağlamaya yönelik her çabayı memnuniyetle karşıladığını belirterek ek yardım ulaştırma yollarından biri olarak gördükleri deniz koridorunun idamesi konusunda ABD’ye, Güney Kıbrıs’a ve diğer ortak ülkelere minnettar olduğunu açıkladı.

Fileleftheros'a göre, Refah, Kerem Salom ve Erez gibi kara yardım koridorları bulunan Gazze’deki sivillerin gıda, su ve diğer yardımlara çok ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Haq, Güney Kıbrıs üzerinden oluşturulan deniz koridorunun da bu yardım ulaştırma yollarından biri olduğunu belirtti.

Haq'ın açıklamasını “BM Kıbrıs’a Minnettar” başlığıyla aktaran gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de “Amalthia” adını verdikleri Larnaka’dan Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım taşınması inisiyatifinin normal şekilde ilerlediğini, inisiyatife birçok ülkenin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek memnuniyetini dile getirdi.

Hristodulidis, Gazze’ye ulaştırılmak üzere Güney Kıbrıs’a ulaşan yardımların kabulü ve yardım malzemesi alınmak üzere gönderilen paraların değerlendirilmesi için bütün devlet birimlerinin iş birliği içerisinde çalıştığını anlattı.