Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 26. Bahar Festivali Cumartesi akşamı düzenlenen Emir Can İğrek konseriyle sona erdi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre festivalin üçüncü günü olan 17 Mayıs Cuma günü tiyatro sanatçısı Erkan Kolçak Köstendil; Siyah Giyen Adamlar DAÜ Buluşması, Gelin Bu Bölümü Birlikte Çekelim adı altında Ferit Atay, Hamza Yardımcıoğlu ve Cem Özüak söyleşiye katıldı.

18 Mayıs Cumartesi günü ise Semih İğdiğül tarafından “Patili Dostlarımızla Yaşam” konulu söyleşi yapıldı. DEATHTRAP adlı tiyatro oyunun kadrosunda yer alan sanatçılar Metin Coşkun, Gözde Cığacı, Mine Tüfekçioğlu, İsmail Dündar, Altuğ Görgü; Sır adlı tiyatro oyunun sanatçıları Tolga Güleç ve Anıl Çelik ile sanatçılar Meltem Cumbul ve İlker Aksum öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

DAÜ, 26. Bahar Festivali kapsamında çok sayıda tiyatro oyununa da ev sahipliği yaptı. 17 Mayıs Cuma günü Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “Cut”, “Sır” ve “Deathtrap” isimli tiyatro oyunları sahnelendi.

-EMUATHLON 17 Mayıs’ta Düzenlendi

Her yıl geleneksel olarak Bahar Festivali kapsamında DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen EMUATHLON da 17 Mayıs Cuma günü Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünde yapıldı.

-Sportif etkinlikler

Festivalde “Five a Side”, Çim Voleybolu, Çim Tenisi, Amatör Atletizm, Tavla Turnuvası alanlarında yarışmalar da gerçekleştirildi. Streetball oyunu da düzenlenen festivalde DAÜ Arama Kurtarma Kulübü (DAÜ-KUT) tarafından Ekstrem Parkur Oyunları ile ilgili spor etkinlikleri de düzenlendi.

-26. Bahar Festivali Emir Can İğrek Konseri ile Sona Erdi

26 Bahar Festivali 17 Mayıs Cuma günü, İngiliz şarkıcı Darkoo’nun konseri ile devam ettiCumartesi günü ise sanatçı Emir Can İğrek konser verdi. Konser sonunda DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürten tarafından sanatçıya teşekkür plaketi takdim edildi.

Festival bu yıl Noyanlar Group of Companies ana sponsorluğunda, KKTC Telsim Vodafone iletişim sponsorluğunda ve NRG Yayın Grubu’nun medya sponsorluğunda organize edildi.